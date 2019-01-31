Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı

1 saat önce

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 25 Ocak ile biten haftada 914 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı, System.String[]
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 25 Ocak ile biten haftada 914 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 25 Ocak ile biten haftada 914 milyon dolar azalarak 93 milyar 333 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 359 milyon dolar azalışla 73 milyar 471 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 25 Ocak haftasında 555 milyon dolar azalarak 20 milyar 417 milyon dolardan 19 milyar 862 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Ekonomi
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