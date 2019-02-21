Merkez Bankası Toplam Rezervleri Azaldı
1 saat önce
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Şubat ile biten haftada 278 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası
'nın toplam rezervleri 15 Şubat ile biten haftada 278 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB
) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 15 Şubat ile biten haftada 278 milyon dolar azalarak 98 milyar 553 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 258 milyon dolarlık azalışla 78 milyar 125 milyon dolara düştü.
Altın rezervleri de 15 Şubat haftasında 20 milyon dolar azalarak 20 milyar 448 milyon dolardan 20 milyar 428 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:41 Kaynak: İHA
Merkez Bankasının Rezervleri, 278 Milyon Dolar Azaldı
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