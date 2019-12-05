Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

6 saat önce

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 641 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı, System.String[]

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 641 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım ile biten haftada 641 milyon dolar azalarak 104 milyar 749 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 539 milyon dolarlık azalışla 78 milyar 813 milyon dolardan 78 milyar 274 milyon dolara indi.


Altın rezervleri ise aynı haftada 102 milyon dolar azalarak 26 milyar 577 milyon dolardan 26 milyar 475 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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