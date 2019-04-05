Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası, Türk Lirası Cinsinden Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Aylık Azami Akdi Faiz...

Merkez Bankası, Türk Lirası Cinsinden Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Aylık Azami Akdi Faiz...

49 dakika önce

Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz...

Merkez Bankası, Türk Lirası Cinsinden Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Aylık Azami Akdi Faiz..., System.String[]
Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,22 olarak belirledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:25 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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