Merkez Bankası: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki...
01.01.2021 00:05
Merkez Bankası: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde...
Merkez Bankası: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacaktır." - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası: 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki... - Son Dakika Ekonomi
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