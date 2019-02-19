Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Yetkilileri Büyükerşen'i Ziyaret Etti

Merkez Bankası Yetkilileri Büyükerşen'i Ziyaret Etti

37 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Hakan Atasoy ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Merkez Bankası Yetkilileri Büyükerşen'i Ziyaret Etti, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Hakan Atasoy, Kurumsal İletişim Müdürü Canan Binal Yılmaz ve İletişim Planlama ve Yönetim Müdürü Emel Demirgören Şahin Başkan Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Eskişehir'i çok beğendiğini ifade eden Atasoy Başkan Büyükerşen'e başarılar diledi.

Başkan Büyükerşen ise Merkez Bankası yetkililerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, kendilerini Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:13 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Merkez Bankası, CEO, TCMB, Güncel
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