Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı (1)

Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı (1)

36 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Açıkladı (1), System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Enflasyon Raporu 2019-I" konulu bilgilendirme toplantısında, "Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsıyacağını öngörmekteyiz. Bu çerçevede enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2019 yılı sonunda yüzde 11,9 ile yüzde 17,3 aralığında orta noktası yüzde 14,6, 2020 yılı sonunda yüzde 5,1 ile yüzde 11,3 aralığında orta noktası yüzde 8,2 gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

TCMB, Murat Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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