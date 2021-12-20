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Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi - Son Dakika

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi

20.12.2021 18:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını, geçen haftaki politika faizi indirimine paralel bir şekilde yüzde 9.5'ten yüzde 8.5'e çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.

17 ARALIK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

TCMB'nin yüzde 9.50'den yüzde 8.50'ye çekilen faiz oranı 17 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

TÜRK LİRASI'NIN PAYINI ARTTIRICI YÖNDE

TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde %8.5 ile %14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır" denildi.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Banka ve diğer finansal kuruluşların bilançolarında taşıdıkları mevduat, kredi ve benzeri yükümlülüklerine karşılık merkez bankasında tutmak zorunda oldukları rezerv miktarını gösteren kanuni orandır. Zorunlu karşılık oranı, yükümlülüklerin çeşidine, vadesine ve para birimine göre farklılaşabilmektedir. Merkez bankaları bu oranı bir para politikası aracı olarak kullanabilmektedir. Eğer bankalar atıl rezervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur. Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, Kredi, Türk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi - Son Dakika
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