Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir...
Son Dakika Ekonomi Haber

Merkez Bankası: "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir...

1 saat önce

Merkez Bankası: "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir.

Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verilmiştir." - ANKARA
Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fitch Arjantin'in kredi notunu "CCC"ye düşürdü
Hamile olduğunu duyuran Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanma kararı aldı İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı 9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:21:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "Zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makro ihtiyati bir...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]