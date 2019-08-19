Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin...
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Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi.
Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:52 Kaynak: AA
, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde daha esnek ve etkin kullanılmasına karar verdi.
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