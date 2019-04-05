Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasından Flaş Faiz Karar

Merkez Bankasından Flaş Faiz Karar

18 dakika önce

Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz...

Merkez Bankasından Flaş Faiz Karar, System.String[]
Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranını yüzde 2,22 olarak belirledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:26 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Güncel
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