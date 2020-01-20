Merkez Bankasından "ihtiyaç akçesi" kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez Bankasından 'ihtiyaç akçesi' kararı - Son Dakika

Merkez Bankasından "ihtiyaç akçesi" kararı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonrası ihtiyaç akçesi kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Merkez Bankasından

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonrası ihtiyaç akçesi kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada; Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2019 yılı dönem karı üzerinden kar payı avansı ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği belirtilerek, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 35,2 milyar Türk Lirası kar payı avans tutarının, 5,3 milyar Türk Lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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