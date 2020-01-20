Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı - Son Dakika Ekonomi
Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 35,2 milyar lira kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 35,2 milyar lira kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi.
TCMB'den yapılan duyuruda, bankanın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın bugün Ankara'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Toplantıda, Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karı üzerinden ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 35,2 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir