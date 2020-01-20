Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı - Son Dakika
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Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 35,2 milyar lira kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi.

Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 35,2 milyar lira kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, bankanın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın bugün Ankara'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Toplantıda, Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karı üzerinden ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 35,2 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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