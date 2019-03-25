Merkez Bankasından Rezerv Açıklaması
57 dakika önce
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Merkez
Bankasından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) son günlerdeki döviz oynaklığa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığını belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir. Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir. Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir."
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
Mustafa Cengiz'den Mahkeme Sorusuna Tek Kelimelik Yanıt!
Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı
Aşık Olduğunu İtiraf Eden Didem Soydan'dan Şaşırtan Mesaj!
5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti