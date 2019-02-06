Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasından "Uluslararası Fotoğraf Yarışması" Sergisi

Merkez Bankasından "Uluslararası Fotoğraf Yarışması" Sergisi

22 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Zanaat" konulu "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın sergisi yarın başlıyor.

Merkez Bankasından
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Zanaat" konulu "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın sergisi yarın başlıyor.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin düzenlediği "Ekonomi ve Zanaat" konulu "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren 14 eser ile sergilenmeye değer bulunan 60 eser, 7-27 Şubat'ta Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezinde sergilenecek.

Serginin açılışı ise bugün saat 19.00'da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:10 Kaynak: AA

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