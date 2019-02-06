Merkez Bankasından "Uluslararası Fotoğraf Yarışması" Sergisi
22 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Zanaat" konulu "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın sergisi yarın başlıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) tarafından düzenlenen "Ekonomi
ve Zanaat" konulu "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın sergisi yarın başlıyor.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin düzenlediği "Ekonomi ve Zanaat" konulu "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren 14 eser ile sergilenmeye değer bulunan 60 eser, 7-27 Şubat'ta Ankara
Cer Modern Sanatlar Merkezinde sergilenecek.
Serginin açılışı ise bugün saat 19.00'da yapılacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:10 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi
Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı
Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Önümüzdeki Hafta Bazı Adımlar Atılacak