Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi
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Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.

Türkiye, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:48 Kaynak: AA
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