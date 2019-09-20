Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi
20 dakika önce
Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.
Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Bu hamle ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:50
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