Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi
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Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi

20 dakika önce

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Merkez Bankasından zorunlu karşılık hamlesi, System.String[]

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Bu hamle ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:50 
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