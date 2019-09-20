Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı
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Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yabancı Para Zorunlu Karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yabancı Para Zorunlu Karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TCMB, Yabancı Para Zorunlu Karşılık oranlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. TMCB'den yapılan açıklamada, "Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:40 Kaynak: İHA
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