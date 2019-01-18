Merkez Bankasının 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

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Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

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