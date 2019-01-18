Merkez Bankasının 2018 Yılı Kesinleşmemiş Hesap Dönemi Karından Hesaplanan Tutarın Yüzde 90'ının...
1 saat önce
Merkez Bankasının 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.
Merkez Bankasının 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:18 Kaynak: AA
2 Cinayetten Tutuklanan Zanlı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti
Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı