Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasının 2018 Yılı Kesinleşmemiş Hesap Dönemi Karından Hesaplanan Tutarın Yüzde 90'ının...

Merkez Bankasının 2018 Yılı Kesinleşmemiş Hesap Dönemi Karından Hesaplanan Tutarın Yüzde 90'ının...

1 saat önce

Merkez Bankasının 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Merkez Bankasının 2018 Yılı Kesinleşmemiş Hesap Dönemi Karından Hesaplanan Tutarın Yüzde 90'ının..., System.String[]
Merkez Bankasının 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Merkez, Ekonomi
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2 Cinayetten Tutuklanan Zanlı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

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