Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasının Kararı Resmi Gazete'de

Merkez Bankasının Kararı Resmi Gazete'de

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde yapılacak.

Merkez Bankasının Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde yapılacak.

TCMB'nin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TCMB'nin Esas Mukavelesinin 14'üncü maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendi "Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır." şeklinde değiştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:48 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın İmzasıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Bir İsim Daha Atandı İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar

Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 12:15:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasının Kararı Resmi Gazete'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]