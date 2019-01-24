Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı

38 dakika önce

Merkez Bankasının toplam rezervleri 18 Ocak ile biten haftada 1 milyar 436 milyon dolar arttı.

Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı, System.String[]
Merkez Bankasının toplam rezervleri 18 Ocak ile biten haftada 1 milyar 436 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 18 Ocak ile biten haftada 1 milyar 436 milyon artarak 94 milyar 247 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 380 milyon dolar artarak 72 milyar 450 milyon dolardan 73 milyar 830 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 18 Ocak haftasında 56 milyon dolar artarak 20 milyar 361 milyon dolardan 20 milyar 417 milyon doları gördü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

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