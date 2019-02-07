Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı

1 saat önce

Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 Şubat ile biten haftada 4 milyar 293 milyon dolar arttı.

Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı, System.String[]
Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 Şubat ile biten haftada 4 milyar 293 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 Şubat ile biten haftada 4 milyar 293 milyon dolar artarak 97 milyar 626 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 288 dolarlık artışla 77 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 1 Şubat haftasında 705 milyon dolar artarak 19 milyar 862 milyon dolardan 20 milyar 567 milyon dolara ulaştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye, Merkez, Güncel
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