Son Dakika Haberleri: Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı

Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı

1 saat önce

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Şubat ile biten haftada 1 milyar 118 milyon dolar arttı.

Merkez Bankasının Toplam Rezervleri Arttı, System.String[]
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Şubat ile biten haftada 1 milyar 118 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 22 Şubat ile biten haftada 1 milyar 118 milyon dolar artarak, 99 milyar 671 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 997 milyon dolar artarak 78 milyar 125 milyon dolardan 79 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde ise 22 Şubat haftasında 121 milyon dolar yükselişle 20 milyar 549 milyon dolar oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:51 Kaynak: İHA

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