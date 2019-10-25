Merkez Bannkası rezervleri eylülde azaldı
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 101,1 milyar dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 101,1 milyar dolara düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:39
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