Merkez Bannkası rezervleri eylülde azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ( TCMB ) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 101,1 milyar dolara düştü.

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