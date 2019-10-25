Son Dakika Haberleri: Merkez Bannkası rezervleri eylülde azaldı
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Merkez Bannkası rezervleri eylülde azaldı

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 101,1 milyar dolara düştü.

Merkez Bannkası rezervleri eylülde azaldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 101,1 milyar dolara düştü.

Türkiye, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:39 
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