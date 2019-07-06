Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan Merkez
Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (Guvernorü) Murat Çetinkaya
görevden alınarak yerine Murat Uysal
'ın atanmasına karar verildi. - ANKARA
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