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Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (Guvernorü) Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Murat Uysal'ın atanmasına karar verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Merkez, Güncel
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