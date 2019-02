Merkez Cami İmamları Kapasite Eksikliğinden Dert Yakındı

Viranşehir merkezde bulunan Gölbaşı, Kışla ve Deveciler Pasajı Cami imamları camilerinin kapasitelerinin yetersiz olmasından dert yakındı.

Viranşehir merkezde bulunan Gölbaşı, Kışla ve Deveciler Pasajı Cami imamları camilerinin kapasitelerinin yetersiz olmasından dert yakındı. Cami imamlarının ortak sıkıntısı olan kapasite eksikliği nedeni ile Cuma günleri cemaat cami bahçesinde, hatta tuvalet çıkışlarında namaz kılmak zorunda kalıyor.



Merkezde bulunan her üç camininde aynı sorun ile karşılaştıkları, özellikle de Cuma ve Bayram namazlarında cemaatin yoğunluğu nedeni ile dışarıya taştığı gözlemlendi. Kışın olumsuz şartları göz önüne alındığında dışarıda namaz kılmak zorunda kalan cemaat yağmurun altında namaz kılmak zorunda kalıyor. Yazın ise toz ve mikrop içerisinde kavurucu sıcaklığın altında namaz kılmak zorunda kalan cemaat, yetkililerden merkezde bir camiinin daha yapılarak yoğunluğun azalmasını vatandaşların daha rahat bir ortamda ibadetlerini yapabilme imkanına kavuşmasını istiyor.



Konu ile ilgili gazetemize açıklamada bulunan Kışla Camii Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tepeaşan, "Merkezde bulunan diğer camilerde olduğu gibi bizim camimizde de aynı sorunlar yaşanmaktadır. Camimiz kapasite olarak halkın ilgisini karşılayamıyor. Kapasite eksikliğinden dolayı da Vatandaşlarımız özellikle Cuma ve Bayram namazlarında Camii avlusunda, ayakkabılıkların hemen yanı başında, tuvalet girişlerinde hasırların üzerinde namaz kılmaktadır. Camii cemaatimiz kışın yağmur ve soğuğa yazın ise toz, mikrop ve kavurucu sıcaklığa maruz kalmaktadır. Camilerimizi sevdirmek ve güzelleştirmek adına yetkililerin bir an önce bu tür problemlere karşı tedbir almaları gerekmektedir. Gerek yetkililerin ve gerek duyarlı vatandaşlarımızın bu sorunu el birliği ile bir an önce çözmelerini temenni ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA

