Son Dakika Haberleri: Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi
Son Dakika Güncel Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi - Son Dakika

Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi

6 saat önce

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii'nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Merkez Camii'nde sis manzarası etkiledi, System.String[]

Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii'nde kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Kentte sabaha karşı sis etkili oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sis altında kalan Merkez Camii ise seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.


Etkili olan sis güneşin kendini göstermesiyle dağıldı. - ADANA

Sabah, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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