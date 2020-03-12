Merkez Camisi korona virüse karşı ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez Camisi korona virüse karşı ilaçlandı - Son Dakika

Merkez Camisi korona virüse karşı ilaçlandı

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Adana'daki Merkez Camisinde koronavirüse karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.

Merkez Camisi korona virüse karşı ilaçlandı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Adana'daki Merkez Camisinde koronavirüse karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.


Çin'de ortaya çıkan ve İran, İtalya'yı da büyük ölçüde etkileyen korona virüste ilk vaka Türkiye'de de tespit edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyse vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalardan birisi de Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Merkez Camisinde yapıldı.


28 bin 500 kişi kapasiteli camiye sabah saatlerinden gelen ekipler, yaklaşık 2 saat boyunca dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı.


Yetkililer, özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti. - ADANA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İtalya, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
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