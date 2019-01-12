Son Dakika Haberleri: Merkez, Çek Defterlerinde Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Artırdı

Merkez, Çek Defterlerinde Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Artırdı

14 dakika önce

Merkez Bankası tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Merkez, Çek Defterlerinde Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Artırdı, System.String[]
Merkez Bankası tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hükümlerini Merkez Bankası Başkanının yürüttüğü tebliğde; Merkezin 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Tebliğ'in 'Bankanın sorumlu olduğu miktarı' belirleyen 4'üncü maddesinde yer alan 'bin 600 Türk Lirası' ibareleri '2 bin 30 Türk Lirası', aynı Tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan '940 Türk Lirası" ibareleri "bin 255 Türk Lirası' olarak değiştirildi.

Tebliğ, 28 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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