Merkez de tansiyonu düşüremedi
41 dakika önce
ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleri TL varlıklar üzerinde ciddi bir baskı yarattı ve dolar kurunu 5.60'ın üzerine taşıdı.
ABD
ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleri TL varlıklar üzerinde ciddi bir baskı yarattı ve dolar kurunu 5.60'ın üzerine taşıdı. Borsa İstanbul
'da kayıplar yüzde 3'ü geçti. TCMB
'nin 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesi tansiyonu düşürmeye yetmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:19
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