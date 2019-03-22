Son Dakika Haberleri: Merkez de tansiyonu düşüremedi

Merkez de tansiyonu düşüremedi

41 dakika önce

ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleri TL varlıklar üzerinde ciddi bir baskı yarattı ve dolar kurunu 5.60'ın üzerine taşıdı.

Merkez de tansiyonu düşüremedi, System.String[]
ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleri TL varlıklar üzerinde ciddi bir baskı yarattı ve dolar kurunu 5.60'ın üzerine taşıdı. Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 3'ü geçti. TCMB'nin 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesi tansiyonu düşürmeye yetmedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:19 

Ekonomi
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