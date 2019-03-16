Son Dakika Haberleri: Merkez'den Kar Payı Ödeme Açıklaması

Merkez'den Kar Payı Ödeme Açıklaması

1 saat önce

Merkez Bankası İdare Merkezi'nce, hissedarlara, 2018 yılı kar payı olarak hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Merkez'den Kar Payı Ödeme Açıklaması, System.String[]
Merkez Bankası İdare Merkezi'nce, hissedarlara, 2018 yılı kar payı olarak hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında 2018 yılı kar payı olarak 88 numaralı kupon karşılığında hisse senetleri üzerine bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2018 yılı kar payı olarak 88 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Kar payı, 18 Mart 2019 tarihinden itibaren bankamız şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kar paylarına ait 88 numaralı kupon bedelleri 18 Mart 2024 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır". - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kar, Ekonomi
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