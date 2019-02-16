Son Dakika Haberleri: Merkez'den Likidite Hamlesi

Merkez'den Likidite Hamlesi

1 saat önce

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Merkez'den Likidite Hamlesi, System.String[]
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hükümlerini Merkez Bankası Başkanının yürüttüğü söz konusu değişiklikler şöyle:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 7'ye indi.

6 aya kadar (6 ay dahil) vadelilerde yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.

1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekildi.

1 yıl ve daha uzun vadelilerde yüzde 1.5'ten yüzde 1'e indirildi.

Aynı Tebliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi "En fazla yüzde 10'u, 1,0 kat sayısı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden" şeklinde değiştirildi.

Tebliğin 1'inci maddesi 8 Şubat 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girerken, tebliğin 2'nci maddesi 22 Şubat 2019'da yürürlüğe girecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi
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