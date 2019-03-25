Merkez'den swap hamlesi
1 saat önce
Merkez Bankası swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti.
Merkez Bankası
swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:29
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