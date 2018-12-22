Son Dakika Haberleri: Merkez'den Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik

Merkez'den Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik

4 saat önce

Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Merkez'den Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik, System.String[]
Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Merkez'in 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu tebliğde, zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri düzenleyen maddenin birinci fıkrasının 'Repo işlemlerinden sağlanan fonlar' (b) bendine 'Borsa İstanbul piyasalarından sağlananlar hariç' kısmı eklendi. 28 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:48 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Merkez, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek Köye İnen Kurt Sürüsü, 2 Köpeği Telef Etti

Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu Engelli Vatandaş Aldığı Hibeyle Hobisini Gelir Kapısına Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:40:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez'den Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği'nde Değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]