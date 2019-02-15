Merkez Hakem Kurulu Başkan ve Üyeleri Belli Oldu
1 saat önce
TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.
TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu
Başkanlığı'na Sabri Çelik
'in getirilmesine karar verdi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
BAŞKAN
Sabri Çelik
ÜYELER
Mustafa Çulcu
Muhittin Boşat
Ünsal Çimen
Kamil Abitoğlu
Hakan Sivriservi
Ferhat Gündoğdu
Nihat Mızrak
Hamza Mısır
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:51 Kaynak: DHA
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