Son Dakika Haberleri: Merkez Hakem Kurulu Başkan ve Üyeleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu Başkan ve Üyeleri Belli Oldu

1 saat önce

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi.

Merkez Hakem Kurulu Başkan ve Üyeleri Belli Oldu, System.String[]


TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi. Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Mustafa Çulcu

Muhittin Boşat

Ünsal Çimen

Kamil Abitoğlu

Hakan Sivriservi

Ferhat Gündoğdu

Nihat Mızrak

Hamza Mısır - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:51 Kaynak: DHA

Sabri Çelik, Merkez Hakem Kurulu, Spor
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