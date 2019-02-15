Son Dakika Haberleri: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik Oldu

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik Oldu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

MHK'nin yeni üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Spor
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