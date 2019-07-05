Son Dakika Haberleri: Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı
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Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

35 dakika önce

Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı, System.String[]

Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Zekeriya Alp başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
BAŞKAN: Zekeriya Alp
BAŞKAN VEKİLİ: Oğuz Sarvan
PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen
EĞİTİM, PLANLAMA, ÇALIŞMA ve ANALİZ GRUBU: Yunus Yıldırım, Murat Ilgaz, Turgay Güdü, Hamza Işın, Zihni Aksoy, Ahmet Şahin
PLAJ FUTBOLU, FUTSAL, BAL VE KADIN HAKEMLER SORUMLUSU: Zihni Aksoy
1.BÖLGE SORUMLUSU: Ahmet Şahin
2.BÖLGE SORUMLUSU: Yunus Yıldırım
3.BÖLGE SORUMLUSU: Zihni Aksoy
4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen
5.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Işın
6.BÖLGE SORUMLUSU: Turgay Güdü
7.BÖLGE SORUMLUSU: Murat Ilgaz
8.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Işın
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Hasan Doğan, Riva, Spor
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