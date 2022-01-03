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Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ağaoğlu - Son Dakika

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ağaoğlu

03.01.2022 16:15

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu toplantılarının kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu toplantılarının kendilerini umutlandırdığını söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA kokartı takma töreninde konuşan Ağaoğlu, "Son dönemde yaşadığımız sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı ile yaptığımız görüşmeler ve içimizde oluşturduğumuz çalışma grubuyla birlikte, sıkıntılarla alakalı sunmuş olduğumuz görüşmelerde neredeyse çoğu konuda aynı fikirde olduğumuzu gördük. MHK Başkanın da dahil olduğu ortak çalışma grubu oluşturduk. Geçmişte de buna benzer çalışmalar yapılmış ve yol alınamamıştı. MHK Başkanımızın geçtiğimiz hafta yaptığı sunumdan şunu anladık doğru yoldayız ve önemli mesafe katetmişiz. Ortaya koyduğumuz değişiklikler, reformlar bizleri bir hayli umutlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Ali Koç'a da geçmiş olsun dileklerini ileten Ağaoğlu, "Ali Bey, geçtiğimiz toplantıda Nihat Özdemir Başkana 1 metre mesafede oturuyordu. Kendisinin testi pozitif çıkmış. Nihat Başkan da şu anda MHK Başkanı'na yakın oturuyor. Kendisi bize lazım. Ali Koç başkana da çok geçmiş olsun diliyoruz." şeklinde konuştu.

Hakemlerin verdiği kararların takımların kaderlerini etkilediğinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Verdiğiniz bir hatalı karar çok büyük sonuçlar doğuruyor. Bir marka değeri sizin çaldığınız düdükle bağlantılı hale geliyor. Büyük mutluluk ve büyük hüzünler, şampiyon olacak ya da ligden düşecek takımın kaderini de sizler belirliyorsunuz. Ligin kalitesi bizler kadar sizlerin de elinde. Sizlerin yapmış olduğu işin ağırlığı, üstlendiğiniz sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Adalet dağıtmak dünyanın en zor eylemi. Dünyada adil insandan daha güçlü insan yoktur. Kulüpler Birliği olarak şunu net söylüyorum, doğru olduğuna inandığınız kararı verin, o düdüğü çalın, Kulüpler Birliği olarak, Türk futbol ailesi olarak, kulüp başkanları olarak o cesaretinizin arkasında biz varız. Kulüplere güvenin, camiaya, TFF'ye, MHK'ye güvenin, kişilere asla güvenmeyin."

Yabancı hakem tartışmalarına da değinen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İyi eğitim verelim, üzerimize düşeni yapalım o zaman hakem gelmesine gerek yok. Yurt dışında düdük çalan hakemlerin hiçbirinin sizden yetenekli, adil olduğuna inanmıyorum. Çok değişik sıkıntılarımız var, eğitim sıkıntımız var, bunu ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Bunu ortadan kaldırmaya hazırız. En iyi eğitim nasıl veriliyorsa, bunun tüm masraflarını karşılamak bizim görevimiz. MHK'nın yaptığı çalışma ve değerlin Başkanının yaptığı sunum sıradan bir bilgilendirme değildi. 2,5 saatlik toplantının ardında o sunumun arkasında ciddi bir birikim ve iradenin olduğu kanaati oluştu. Sizler gibi tecrübeli iyi niyetli, arada hata yapan ve bu hayat. elbirliğiyle bu tartışmaları 2-3 sene sonra örnek gösterdiğimiz ülkelerin önüne geçeceğimizden en ufak şüphemiz yok. Bu noktaya gelmişsek, bunun faturasını sadece hakemlere ve MHK'ye kesmek yapılacak en büyük yanlış olur. Bunun içinde kulüp başkanları, antrenörleri ve bazı futbolcuların var olduğu gerçeğini de görmeliyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız, eksiklerimizi ortadan kaldırarak sizlerin önüne açmaya çalışıyoruz."

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ağaoğlu
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ağaoğlu
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ağaoğlu

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Merkez Hakem Kurulu, Ahmet Ağaoğlu, Futbol, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ağaoğlu - Son Dakika


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