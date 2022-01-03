Üye Girişi
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak - Son Dakika

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak

03.01.2022 16:27

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Türk futbolunun ileriye götürmek için hakemler kadar kulüpler ve futbolcuların da üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi.

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Türk futbolunun ileriye götürmek için hakemler kadar kulüpler ve futbolcuların da üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA kokartı takma töreninde konuşan Hurma, "Hakemlik Türk futbolunun en çok konuşulan konusu, maalesef kangren haline getirdik." dedi.

Türk futbolunun ileriye götürülmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu kaydeden Hurma, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezon Kulüpler Birliği toplantısında yine hakemlerle ilgili konuşurken kendi aramızda şöyle bir karar aldık, yıllardır hakemlerle ilgili konuşuyoruz, MHK'yi beğenmiyoruz ama bir adım bile atamadık. Biz öncelikle kendi üzerimize düşeni yapalım, bir sistem çalışalım, bunu önerelim, futbolun bu tarafında olan insanlar olarak yapmamız gerekenleri yapalım, sonra hakemlerden isteyelim. Türk futbol tarihinde ilk defa bir federasyon başkanı ve yöneticiler kulüplerden gelen şikayet üzerine hakem konusuna parmak basmayı arzu etti. Oysaki daha öncelerde şöyle olurdu, buraya gelip dertlerimiz anlatırdık, günün sonunda hiçbir şey elimize almadan geri dönerdik. Bu futbol hakemliği için önemli bir şans."

"Maçtan önce ve maçtan sonra hakemle ilgili konuşmamalıyız. Futbolcularımız yerde yatmamalı." sözlerini kullanan Süleyman Hurma, şöyle devam etti:

"Antrenörlerimiz maçın hakemlerini baskı altına almamalı. Sahada bulunan 50 bin kişi, pozisyonu görmediği halde futbolcu hakemi baskı altına almamalı. Medya mensupları yakın oldukları kulüp lehine ya da aleyhine, bir taç pozisyonunu bile 1 saat tartışmamalı. Bu ilkeden hareketle bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışıyoruz. Niyetimiz ve amacımız saptırıldı. 'Yabancı hakem gelecek' denildi. Bu gruptaki ve Kulüpler Birliğindeki hiçbir başkan ne yabancı hakem ne de yabancı MHK istedi. Bu ülkenin evlatlarına güvendiler ve 'Bu hakemler bizim çocuklarımız. Bir hata varsa bu çocukları yanlış yetiştirmişiz demektir. Bunu geliştirmeliyiz ve Avrupa'da hakemlerimiz boy göstermeli' denildi. Biz kulüpler olarak bu oyunu nasıl oynamak istiyoruz. Eğer hakemi baskı altına almak istemiyorsak, oyuncular yerde yatmayacak, 50 bin kişiyle hakemi baskı altına almayacak. Hakemler de 'Bu takımın medyası güçlü, beni baskı altına alırlar' dememeli. Bu salondaki herkes bunu çok arzu ediyor. Allah hepinizin yolunu açık etsin."

Murat Sancak: "Gördüğünüzü çalın, kulaklarınızı kapatın"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da hakemlerin cesur olması gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dört büyük fobisinden kurtulmanız gerek. Burada bir toplantıda 4 büyük kulüp başkanı konuşuyordu, bizler de misafir sanatçı gibiydik. Bu kulüpler çok önemli ama bu lig 20 kulüpten oluşuyor. Kendi adıma Adana Demirspor camiası için bir söz verdim ve Adana Demirspor'un haklarını koruyacağımı her yerde söylüyorum. Sizler hakem olarak sahaya çıktığınızda kulaklarınızı kapatın, 4 büyükmüş, 6 büyükmüş düşünmeyin, gördüğünüzü çalın. Ben bazı maçlarda 4. hakemlere yapılan saldırıları gördüm. Gol varsa, penaltı varsa VAR'dan döner, yoksa da zaten değişmez. Hangi kulüp olduğu önemli değil. Hata yapacaksınız, insansınız. Bizler de hata yapıyoruz. Kendi işlerimizde, yönetimlerimizde dünya kadar hata yaptık. Sizler adil olun. Zaten öbür dünyada herkes yaptığının cezasını zaten verir. Allah hepinize zihin açıklığı versin."

Seminere ismi verilen Hilmi Ok'un oğlu Alparslan Ok'a şilt verilmesinin ardından UEFA Elit Kategori'ye yükselen Halil Umut Meler'e de plaket takdim edildi. İlk kez FIFA kokartı almaya hak kazanan Zorbay Küçük'ün kokartını ise TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak
Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak

YORUMLAR
500

Merkez Hakem Kurulu, Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Hurma, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak - Son Dakika


Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış         
18:35
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
16:57 Savcının kapısına kafa attı, 10 ay hapis cezası aldı
16:50 Çin'de heyecanlandıran antik mezar keşfi!
16:50 Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:41:03. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Hurma - Adana Demirspor Başkanı Sancak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement