Son Dakika Haberleri: Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu ve üyelerinin belirlendiğini duyurdu. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
"TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Zekeriya Alp başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
BAŞKAN
Zekeriya Alp
ÜYELER
Oğuz Sarvan
Ünsal Çimen
Zihni Aksoy
Turgay Güdü
Hamza Işın
Murat Ilgaz
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin"


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:07 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF'den sürpriz karar! U21 Lig'i kaldırıldı MHK'nin yeni başkanı Zekeriya Alp oldu Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:49:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve üyeleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]