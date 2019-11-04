Son Dakika Haberleri: Merkez Hakem Kurulu'ndan 'VAR' açıklaması
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Merkez Hakem Kurulu'ndan 'VAR' açıklaması

7 saat önce

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada : "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir" denildi.

Merkez Hakem Kurulu'ndan 'VAR' açıklaması, System.String[]

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada : "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir" denildi.

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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