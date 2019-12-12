Merkez Hakem Kurulu Üyesi Işın Hakkari'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Merkez Hakem Kurulu Üyesi Işın Hakkari'de - Son Dakika Spor

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Işın Hakkari'de

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu Hamza Işın, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Işın Hakkari'de, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu Hamza Işın, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.


Hakkari'deki hakem ve gözlemcileri ziyarete gelen Hamza Işın, 3 gün boyunca kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hakem ve gözlemcilerle yakından ilgilenen ve yaklaşık üç saat boyunca sıkıntılarını ve dileklerini dinleyen Işın, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Futbol İl Temsilcisi Şahin Arslan ile İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ü de makamında ziyaret ederek Hakkari gençliği ve sporu hakkında sohbetler gerçekleştirdi.


Amaçlarının Hakkari'de veya bölgedeki hakemlerin özellikle süper lig olmak üzere üst klasmanlara hakem çıkarabilmek olduğunu dile getiren Işın, Hakkari ziyareti boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Seyfullah Kaya ve İl Hakem Kurulu Başkanı Erol Hanlıgil ile hakemlere teşekkür etti.


Hakkari halkının misafirperverliğinden dolayı da çok memnun olduğunu belirten Işın, kent merkezinden ayrıldı. - HAKKARİ

Merkez Hakem Kurulu, Hamza Işın, Hakkari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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