Merkez Hakem Kurulu: "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için...
7 saat önce
Merkez Hakem Kurulu: "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir"
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
Merkez Hakem Kurulu: "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir" - İSTANBUL
Loris Karius tanınmaz hale geldi! Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor! Göztepe, İlhan Palut'a emanet! Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!