Son Dakika Haberleri: Merkez Hakem Kurulu: "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için...
Son Dakika Spor Merkez Hakem Kurulu: 'VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için...

Merkez Hakem Kurulu: "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için...

7 saat önce

Merkez Hakem Kurulu: "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir"

Merkez Hakem Kurulu:

Merkez Hakem Kurulu: "VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir" - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
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