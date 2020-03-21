Merkez İlçe Başkanından "Evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez İlçe Başkanından 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

Merkez İlçe Başkanından "Evde kal" çağrısı

6 saat önce

AK Parti Ardahan Merkez ilçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, "Evde kalın" uyarısında bulundu.

Merkez İlçe Başkanından

AK Parti Ardahan Merkez ilçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, "Evde kalın" uyarısında bulundu.


AK Parti Ardahan Merkez ilçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, Çin'de başlayan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısında bulundu.


Başkan Açıkyıldız, Koronavirüs salgınında ülkemizde son 24 saatte 3656 test yapıldığını, bunlardan 311'inin pozitif çıktığını, böylece toplam vaka sayısının 670'e yükseldiğini söyledi.


Koronavirüs salgınının ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle dışarı çıkmayın uyarısında bulunan Açıkyıldız, "Ülkemizin ve tüm insanlığın karşı karşıya bulunduğu hastalık tehdidine karşı tüm dünya çeşitli tedbirler almış. Tedbirleri alma konusunda en başarılı ülkelerden biri de ülkemiz olmuştur. Her zorlu zamanda olduğu gibi yine devlet ve milletçe birlik olmaya ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Vatandaşlar olarak hem sevdiklerimizin sağlığını korumak adına hem de gecesini gündüzüne katarak çalışan devlet erkanının işini kolaylaştırmak adına bizlere düşen çeşitli görevler vardır. Bunlardan en önemlisi de Sağlık Bakanlığının çağrısına uyup evimizde kalmaktır. Zor günlerde bizler için hayatını tehlikeye atarak koronavirüsle mücadele eden tüm doktorlarımız ve sağlık birimlerimiz, en büyük kahramanlarımız. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım." dedi. - ARDAHAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Ardahan Merkez, Koronavirüs, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

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