Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası açıldı - Son Dakika

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapımı tamamlanan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası açılış törenine; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz ve askeri erkan katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Gündüzöz, beraberindekilerle birlikte hizmet binasını gezdi. Vali Gündüzöz, burada İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve Merkez İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz'den hizmet binası hakkında bilgi aldı.



Tören, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın dua etmesi ve kurban kesimiyle sona erdi. - MUŞ