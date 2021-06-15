Merkez İlçe Khgb Encümen Üyeliği Seçimleri Yapıldı - Son Dakika

Giresun Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Birlik Meclisi, Vali Yardımcısı Metin Maytalman başkanlığında toplandı.

KHGB Birlik Meclisinin 2021 yılı 1. Olağan Toplantısında (dönem başı toplantısı), Birlik Tüzüğünün 10. maddesi gereğince 14 Haziran Pazartesi günü saat 11: 00'da Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya; KHGB Birliği Başkanı Vali Yardımcısı Metin Maytalman, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, Giresun Merkez İlçe KHGB Müdürü Necati Apaydın ile Birlik Meclisi üyeleri katıldı.

Birlik Başkanı Vali Yardımcısı Metin Maytalman başkanlığında, Kemaliye Köyü Muhtarı Tülin Şenel ve Lapa Köyü Muhtarı Alim Öksüz'den oluşturulan Divan Heyeti tarafından gündem gereğince Birlik Encümen üye seçimleri gerçekleştirildi.

Encümen üyeliği için Giresun İl Genel Meclisi üyelerinden; Fuat Yurt, Mustafa Yıldız ve Mehmet Yılmaz ile Merkez İlçeye bağlı köy muhtarlarından; Hamidiye Köyü Muhtarı Murat Hakyemez ve Çavuşoğlu Köyü Muhtarı Dursun Aksu aday oldu.

Birlik Tüzüğü gereğince 1 yıl süreyle görev yapacak Birlik Encümeni seçimi için 58 üyesi bulunan Giresun Merkez İlçe KHGB Birlik Meclisi'nin toplantıya katılan 57 üyesinin tamamı oy kullandı. Kullanılan oyların da tamamı geçerli sayıldı.

Yapılan seçimler sonucunda; Mustafa Yıldız 46, Fuat Yurt 43, Mehmet Yılmaz 14, Murat Hakyemez 34 ve Dursun Aksu 30 oy aldı.

İl Genel Meclisi Üyelerinden en fazla oy alan Mustafa Yıldız ve Fuat Yurt ile Muhtarlardan Hamidiye Köyü Muhtarı Murat Hakyemez ve Çavuşoğlu Köyü Muhtarı Dursun Aksu bir yıl süre ile görev yapmak üzere Birlik Encümen üyeliğine seçildi.