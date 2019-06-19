Merkez 'izleme'de kalacak
2 saat önce
Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydeden Para Politikası Kurulu, parasal duruşun, enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirleneceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:33
Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydeden Para Politikası Kurulu
, parasal duruşun, enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirleneceğini ifade etti.
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