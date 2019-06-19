Son Dakika Haberleri: Merkez 'izleme'de kalacak
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Merkez 'izleme'de kalacak

2 saat önce

Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydeden Para Politikası Kurulu, parasal duruşun, enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Merkez 'izleme'de kalacak, System.String[]
Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydeden Para Politikası Kurulu, parasal duruşun, enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirleneceğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:33 
Para Politikası Kurulu, Ekonomi
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