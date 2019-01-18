Son Dakika Haberleri: Merkez, Kar Payı Avansı Dağıtımına Başladı

Merkez, Kar Payı Avansı Dağıtımına Başladı

1 saat önce

Merkez Bankası, bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru yayımladı.

Merkez, Kar Payı Avansı Dağıtımına Başladı, System.String[]
Merkez Bankası, bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru yayımladı. Merkez, kar payı avansı ödenmesine karar verildiğini ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru yayınladı. Bugün Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda Merkez, Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapıldığını bildirdi. Ayrıca TCMB, kar payı avansı ödenmesine karar verildiğini ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığını açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Merkez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı

Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 19:10:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez, Kar Payı Avansı Dağıtımına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]