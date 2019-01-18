Merkez, Kar Payı Avansı Dağıtımına Başladı
1 saat önce
Merkez Bankası, bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru yayımladı.
Merkez Bankası
, bugün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru yayımladı. Merkez, kar payı avansı ödenmesine karar verildiğini ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru yayınladı. Bugün Ankara
'da gerçekleştirilen toplantıda Merkez, Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapıldığını bildirdi. Ayrıca TCMB, kar payı avansı ödenmesine karar verildiğini ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandığını açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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