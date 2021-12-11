Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni - Son Dakika
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Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni

11.12.2021 00:11
Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni

Merkez Müdür Yardımcımız Sayın Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ, BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 73.

Merkez Müdür Yardımcımız Sayın Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ, BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 73. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'ın teşrifleriyle il protokolü ile öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı vermiştir.

Merkez Müdür Yardımcımız Ersöz, konuşmalarında insan hakları kavramı, sınıflandırılması, özellikleri, tarihi gelişimi ve Türk Hukukunda insan haklarının korunmasına ilişkin hukuki imkan ve kurumları anlatmıştır.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, 10 Aralık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni - Son Dakika
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