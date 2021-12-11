Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni

Merkez Müdür Yardımcımız Sayın Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ, BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 73. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım 'ın teşrifleriyle il protokolü ile öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı vermiştir.

Kaynak: Habermetre

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