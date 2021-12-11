Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni - Son Dakika
Üye Girişi

Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni

11.12.2021 06:14
Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni

Merkez Müdür Yardımcımız Sayın Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ, BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 73.

Merkez Müdür Yardımcımız Sayın Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ, BM Genel Kurulu'nda 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 73. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'ın teşrifleriyle il protokolü ile öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı vermiştir.

Merkez Müdür Yardımcımız Ersöz, konuşmalarında insan hakları kavramı, sınıflandırılması, özellikleri, tarihi gelişimi ve Türk Hukukunda insan haklarının korunmasına ilişkin hukuki imkan ve kurumları anlatmıştır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
BM'den tehlikeli deniz yolculuğuna çıkan Rohingyalılar için çağrı BM'den tehlikeli deniz yolculuğuna çıkan Rohingyalılar için çağrı

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları, 10 Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:11 63 Rus askerinin ölmesinden sonra Zelenski tarih verip açıkladı: Geceler hareketli geçecek
00:11 Hindistan'da oğlunun arkadaşını vuran yaşlı adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
00:02 Merakla enflasyon rakamları bekleniyor! Memur ve emekli zammının netleşmesine saatler kaldı
23:53 Acun Ilıcalı'dan olay çıkış! İşçilerin mesai saatlerine tepki gösterdi
23:25 Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı
23:00 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı
22:51 Premier Lig devlerini tek tek mağlup ediyor! Liverpool da bozguna uğradı
22:27 2022 yılında sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin sayısı açıklandı! İşte bakanlığın verdiği rakam
21:57 Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu
21:34 Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 06:50:48. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Müdür Yardımcımız Oğuz ERSÖZ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Vermiştir. Yeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement